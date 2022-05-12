قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من جنين والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدينتي جنين والخليل.





ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ليث محمد حايف صبيحات من منزله في رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى برقين، والطيبة، وزبدة، والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي المحافظة.



كما وطاردت قوات الاحتلال، العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.



واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، مواطنا من مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد محفوظ من حارة الشيخ، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، وسلمت المواطنين: عمار محمد حمايد، وعماد الطيطي، بلاغين لمراجعة مخابراتها، كما فتشت منزل المواطن حيان القواسمة وعبثت بمحتوياته.



رام الله - دنيا الوطن