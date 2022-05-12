الحية: المساس بالسنوار والعاروري إعلان حرب "ستنتهي بزوال الاحتلال"

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، خليل الحية، أن المساس برئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، أو نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، "إعلان حرب من الاحتلال على الشعب الفلسطيني ستنتهي بزواله".ووصف الحية في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز)، إقدام الاحتلال على مثل تلك الخطوة بخطيئة، و"حرب تعرف بدايتها ولا تقدر نهايتها، وسننتصر فيها كشعب وقضية وسيدفع الاحتلال الثمن باهظاً".وقال الحية: إن "قيادة حماس لا تخشى تهديدات الاحتلال، بل تزيدهم إصرارًا على مقاومته"، مشدداً على أن "شعبنا حسم خياراته مع الاحتلال بالمقاومة والمواجهة الشاملة، التي تؤكد على وحدة الدم الفلسطيني".وأشار إلى أن "شهداء أم الفحم وأبطال جنين أرعبوا الاحتلال وكشفوا ضعفه، وإذا لم ينته فإن فمليات المقاومة ستتعاظم وتزداد قوة".وأضاف الحية، أن "الاحتلال يعمل لترسيخ وجوده، واحتلال المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا"، منبهاً إلى ضرورة وجود قيادة وطنية تؤمن بفشل التسوية وتعتبر المقاومة خيارنا لإنهاء الاحتلال.وقال الحية: إن "الفصائل مهتمة بتشكيل جبهة وطنية تقودها قيادة منسجمة مع توجهات شعبنا".