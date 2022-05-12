شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئياً ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافيًا  حارًا نسبيًا وجافًا  نهارًا دافئًا ليلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى على من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من:

1-  التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.  

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-14 28-20 34-24 بيت لحم 24-14 28-20 34-24
رام الله والبيرة 23-13 27-19 33-23 طولكرم 25-17 30-22 35-24
نابلس 25-15 29-20 35-24 قلقيلية 25-17 30-22 35-24
جنين 27-16 31-20 37-24 سلفيت 24-14 28-20 34-24
طوباس 28-17 32-21 38-25 روابي 25-15 29-20 35-24
الخليل 23-13 27-19 33-23 غزه 23-18 27-22 32-23
أريحا 31-20 35-23 41-27 خانيونس 23-18 27-22 32-23
الأغوار الشمالية 29-18 33-21 39-25 رفح 24-17 28-21 33-24

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