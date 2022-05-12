الشيخ: رفضنا طلباً إسرائيلياً بإجراء تحقيق مشترك وتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية، رفضت طلباً إسرائيلياً، بإجراء تحقيق مشترك وتسليم الرصاصة التي اغتالت مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.



وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن إسرائيل طلبت تحقيقاً مشتركاً وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك".





وأضاف: "أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية".





وشدد على أن "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه إسرائيلية".

رام الله - دنيا الوطن