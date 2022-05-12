أبو هولي يعلن عن فعاليات إحياء الذكرى 74 للنكبة والرسائل التي ستحملها للمجتمع الدولي



وقال أبو هولي خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت له وزارة الاعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة ضمن برنامج واجه الصحافة: "إن فعاليات النكبة (74) ستنظم هذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين – نكبة فلسطين جريمة لا تسقط بالتقادم"، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته".



وأكد أن النكبة جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا متمسك بحقه في العودة، وأنه يقف في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيته وخاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفي مواصلة الأونروا عملها كونها الشاهد القانوني على النكبة، محذرا من أن استهدافها أو نقل صلاحياتها لأن ذلك استهداف لملف اللاجئين.



وعن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة (74) قال: "إن برنامج الفعاليات بدأ بقرار الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، وان الفعاليات ستكون مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة يوم الخامس عشر من أيار من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة، كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة يوم السادس عشر من أيار المقبل".



وأشار أبو هولي إلى أنه سيتم تنظيم معرض للصور بمشاركة 120 رسام فلسطيني لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.



وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تنسق العمل مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة كما وتنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع السفارات ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن حملة الكترونية ستنطلق في 13 من مايو/ أيار وتستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر نرسل من خلالها رسالة للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.



وأكد بأن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة سترفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومطالبته بالتحرك لنصرة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم، ووضع قرارات الجمعية العامة موضع التنفيذ والزام اسرائيل بها، بالاضافة الى مذكرة للمفوض العام لوكالة الغوث الدولية "اونروا" السيد فيليب لازاريني تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاونروا الشاهد الحي على قضية اللاجئين، وتأكيد على استمرارية عملها الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194، ورفض المساس بتفويضها او نقل صلاحياتها لأي جهة كانت .



ودعا جماهير شعبنا إلى رفع علم فلسطين فوق المنازل والأعمدة والمركبات بالإضافة إلى المشاركة في المهرجان المركزي.

حول الرسائل التي ستحملها فعاليات النكبة هذا العام قال ابو هولي: "ان الرسالة الاولى تتمثل في فضح ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني واستهدافها للمقدسات الاسلامية والمسيحية وتنكرها لحقوقه المشروعة في العودة الى دياره وايصال رسالة شعبنا في تمسكه بحقه العادل في العودة الى دياره ورفضه للتوطين والوطن البديل وكل الحلول التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية في قراراتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ، علاوة على تذكير المجتمع الدولي بمأساة الشعب الفلسطيني ومطالبته بنصرته وبرفع الظلم التاريخي عنه".



وأضاف ن الرسالة الثانية هو التأكيد على رفض سياسة التمييز والكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق القرارات التي تتبعها بعض دول العالم والأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والتأكيد على عدم التمييز بين الدول، الذي هو مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة التي أقرها المجتمع الدولي، علاوة على تعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية في القدس القائمة على التطهير العرقي والترحيل القسري للفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.



وتابع: "فعاليات النكبة ستؤكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأهمية تحسين خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ورفض أي تقليص أو تراجع في خدماتها والتصدي لكل محاولة تهدف إلى تصفيتها ومحاولات نقل خدماتها لأي جهة كانت قبل التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين باعتبار إن إنشاء الأونروا جاء تجسيداً للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302".



وكان وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود افتتح المؤتمر لافتاً الى ان الإعلان عن برنامج احياء ذكرى النكبة يصادف احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ويتزامن مع اعدام الصحفية مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة ما يؤكد إصرار الاحتلال على اقتراف الجريمة تلو الأخرى.



وأكد بضرورة تفعيل كافة القرارات الدولية التي تحول دون بطش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبحق الصحفيين.









رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، عن فعاليات إحياء الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية.