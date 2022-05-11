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الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء
الجيش المصري في سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 23 إرهابيا بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية والتعامل معها؛ ما أدى لمقتل 7 عناصر إرهابية، بينما راح ضحية المواجهات 5 من أفراد الجيش، وجرى التحفظ على الأسلحة والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوذه العناصر الإرهابية.

وأفاد البيان بأن القوات الجوية تمكنت خلال ضربات مركزة فجر اليوم على البؤر الإرهابية من تدمير عربة ومقتل 7 عناصر إرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية نفذت السبت الماضي ضربات جوية لتدمير عدد من البؤر الإرهابية، نتج عنها مقتل 9 عناصر إرهابية وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.

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