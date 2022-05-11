مركز العودة يدين بشدة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا

رام الله - دنيا الوطنتلقى مركز العودة الفلسطيني بصدمة كبيرة نبأ جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في فلسطين الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها الإعلامية لاقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، صباح الأربعاء 11 أيار/ مايو 2022.وأدان مركز العودة بشدة هذه الجريمة المفجعة التي تعمد جنود جيش الاحتلال ارتكابها بدم بارد وعن سبق الإصرار والترصد، إذ أن الصحافية شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة أثناء تأديتها لرساتها الإعلامية.هذه الجريمة الجديدة التي تتزامن مع حلول الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية، تؤكد بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تمرده على كل المواثيق والقوانين الدولية، إذ لم يكن استهداف أبو عاقلة الأول ضد الإعلاميين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشير بوضوح إلى سياسة ممنهجة تتعمد استهداف الرواية الفلسطينية التي تفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.وبهذا السياق، يتقدم مركز العودة الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة الإعلامية وعموم الصحافيين الفلسطينيين، ويطالب في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات السياسية والإعلامية والحقوقية بالعمل على إخضاع إسرائيل للمساءلة الدولية ومحاسبة الجناة على جريمتهم وتقديمهم للعدالة.