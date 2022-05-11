شؤون فلسطينية

مركز العودة يدين بشدة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا

مركز العودة يدين بشدة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا
مركز العودة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
تلقى مركز العودة الفلسطيني بصدمة كبيرة نبأ جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في فلسطين الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها الإعلامية لاقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، صباح الأربعاء 11 أيار/  مايو 2022.

وأدان مركز العودة بشدة هذه الجريمة المفجعة التي تعمد جنود جيش الاحتلال ارتكابها بدم بارد وعن سبق الإصرار والترصد، إذ أن الصحافية شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة أثناء تأديتها لرساتها الإعلامية.

هذه الجريمة الجديدة التي تتزامن مع حلول الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية، تؤكد بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تمرده على كل المواثيق والقوانين الدولية، إذ لم يكن استهداف أبو عاقلة الأول ضد الإعلاميين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشير بوضوح إلى سياسة ممنهجة تتعمد استهداف الرواية الفلسطينية التي تفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وبهذا السياق، يتقدم مركز العودة الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة الإعلامية وعموم الصحافيين الفلسطينيين، ويطالب في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات السياسية والإعلامية والحقوقية بالعمل على إخضاع إسرائيل للمساءلة الدولية ومحاسبة الجناة على جريمتهم وتقديمهم للعدالة.

أخبار ذات صلة

شاهين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب بامتياز تستدعي الملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال

شاهين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب بامتياز تستدعي الملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال

النائب العام أكرم الخطيب يجتمع برؤساء النيابات في المحافظات

النائب العام أكرم الخطيب يجتمع برؤساء النيابات في المحافظات

فضاءات ميديا تستنكر اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

فضاءات ميديا تستنكر اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

فضل الله: اغتيال أبو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان (الصهيوني)

فضل الله: اغتيال أبو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان (الصهيوني)

بحر يعزي قناة الجزيرة باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة

بحر يعزي قناة الجزيرة باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة

اشتية يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان

اشتية يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة

سلام فياض ينعى شيرين أبو عاقلة ويحمل المسؤولية لإسرائيل والتجاهل الدولي لأفعالها الإجرامية

سلام فياض ينعى شيرين أبو عاقلة ويحمل المسؤولية لإسرائيل والتجاهل الدولي لأفعالها الإجرامية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز العودة يدين بشدة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا

مركز العودة يدين بشدة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بمحاسبة إسرائيل دوليا

شاهين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب بامتياز تستدعي الملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال

شاهين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب بامتياز تستدعي الملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال

النائب العام أكرم الخطيب يجتمع برؤساء النيابات في المحافظات

النائب العام أكرم الخطيب يجتمع برؤساء النيابات في المحافظات

فضاءات ميديا تستنكر اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

فضاءات ميديا تستنكر اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

فضل الله: اغتيال أبو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان (الصهيوني)

فضل الله: اغتيال أبو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان (الصهيوني)

بحر يعزي قناة الجزيرة باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة

بحر يعزي قناة الجزيرة باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة

اشتية يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان

اشتية يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة

منوعات

شاهد: &#34;لطفية&#34; نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

شاهد: "لطفية" نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور &#34;الموف أون في أبهى صوره&#34;

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور "الموف أون في أبهى صوره"

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

عربي

الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين

الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة