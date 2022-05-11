شاهين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب بامتياز تستدعي الملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، بأنها جريمة حرب بإمتياز من الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.وأضاف شاهين خلال كلمة له في الوقفة التي نظمها الصحفيين ومراسلي وكالات الانباء وسط مدينة الخليل، اليوم الاربعاء، تنديداَ بالجريمة، يقول: "إن للبحث عن الحقيقة ثمن، والصحفية الباسلة الشهيدة أبو عاقلة دفعت اليوم هذا الثمن الباهظ، جراء الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحقها، وهي جزء من الحرب الشاملة والمستمرة على شعبنا، ومن ضمنها استهداف الطواقم الصحفية لتكميم أفواهها ومنعها من القيام بواجباتها لطمس حقيقة ممارسات هذا الاحتلال".وفي الوقت الذي دعا فيه شاهين إلى سرعة إجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا، أكد على ضرورة تكريس الحريات والحقوق الصحفية لكل العاملين والعاملات في وسائل الاعلام كافة، وتوفير الحماية لهم تحت أي ظرف كان.وفي ختام كلمته، طالب شاهين جميع الجهات المعنية للتعاون من أجل إعتبار هذا اليوم الحادي عشر من أيار/ مايو، انطلاقة جديدة للتحرك بكثافة على الصعيد الدولي، من أجل ضمان الملاحقة والمحاسبة الجنائية لحكومات وقادة جيش الاحتلال وعدم افلاتهم من العقاب.