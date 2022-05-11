النائب العام أكرم الخطيب يجتمع برؤساء النيابات في المحافظات



حيث ناقش مع رؤساء النيابات أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة كما استمع لخططهم المستقبلية لانجاز كافة القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق المواطنين.



وقد تطرق النائب العام خلال الاجتماع الى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم بتمثيل الحق العام ومحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها حسب الأصول والقانون.



كما تناول عطوفته الإجراءات المتخذة من النيابات بشأن توثيق كافة الجرائم المرتبكة من قبل الجيش الإسرائيلي والتحقيق فيها والتي كان أخرها صباح هذا اليوم بإعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين والفتى ثائر اليازوري في مدينة رام الله.



رام الله - دنيا الوطناجتمع النائب العام أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في مكتبه مع رؤساء النيابات في المحافظات بحضور مساعدي النائب العام، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل ومناقشة كافة الآليات والخطط المستقبلية التي تكفل حسن سير العمل.