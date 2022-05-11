فضاءات ميديا تستنكر اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنتستنكر مجموعة فضاءات ميديا بشدة جريمة اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، التي استهدفها الرصاص الحيّ لقوات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة في رأسها صباح اليوم الأربعاء 11 مايو/ أيار 2022 أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.ونددت مجموعة فضاءات ميديا بهذا "التعدي الغادر على المراسلة شيرين أبو عاقلة، مؤكدة على أن هذا الإجرام يزيدنا إصراراً على المضي قدماً في ترسيخ مبادئ الصحافة الحرة المستقلة، وفي مواجهة همجية قوات الاحتلال واعتداءاتها اللاإنسانية المتكررة على الصحافيين ووسائل الإعلام".وتقدمت المجموعة وجميع منصاتها الإعلامية، وعلى رأسها قناة التلفزيون العربي وموقع وصحيفة العربي الجديد، بخالص العزاء لعائلة الفقيدة ولشبكة الجزيرة الإعلامية، وتمنت الشفاء العاجل لمنتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع أبو عاقلة.