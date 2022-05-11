فضل الله: اغتيال أبو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان (الصهيوني)

رام الله - دنيا الوطنأدان السيد علي فضل الله الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها لمحاولته اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.وقال فضل الله: "إن إقدام العدو الصهيوني على اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يقدم دليلاً آخر على حقد هذا العدو ونظرته إلى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وانتماءاته".وأضاف: "إننا إذ نستنكر في شده هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل هذا الكيان باستهدافه كل ما هو فلسطيني، والتي تكشف مجددا عن الوجه الحقيقي له القائم على نهج القتل والاجرام وإسكات كل صوت حر ينقل الحقيقة خوفا من كشف زيف ادعاءاته وسلوكه العدواني نؤكد أن هذه الدماء التي سقطت وتسقط كل يوم على أرض فلسطين ستزهر تحريرا وان رصاصات الغدر لن تسكت هذا الشعب واصراره على المطالبة بحقوقه واسترجاع أرضه".وفي الختام تقدم سماحته باحر التعازي والمواساة من العاملين في قناة الجزيرة ومن ذوي الشهيدة.