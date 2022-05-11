بحر يعزي قناة الجزيرة باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة



وأثنى على المسيرة الإعلامية الطويلة لأبو عاقلة والتي قامت من خلالها بعمل إاعلامي بطولي حيث لاحقت جرائم الاحتلال في القدس ومدن الضفة الغربية والتي كان أبرزها اقتحام مخيم جنين عام 2003، ملفتا أنها أيقونة إعلامية فلسطينية ضحت بعمرها من أجل كشف جرائم الاحتلال للعالم.



وأكد بحر على أن الإعلاميين الفلسطينيين سيواصلون المشوار الذي بدأته أبو عاقلة مشيدا بأداء الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في نقل الحدث الفلسطيني للعالم ونقل الحقيقة ومواكبة كافة تطورات القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى وانتهاكات الاحتلال

في مدننا وقرانا الفلسطينية.



واعتبر أن الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفية أبو عاقلة جريمة حرب تستوجب العقاب.



وأكد أن جريمة استهداف الصحفية أبوعاقلة تضاف لسجل جرائم الاحتلال البشعة والمنظمة بحق الصحفيين الفلسطينيين بهدف إسكات صوت الاعلام وعدسات الكاميرات التي تكشف إرهابه وممارسات (العنصرية) أمام العالم.











وتقدم بحر بأحر التعازي والمواساة من عائلة الصحفية الفقيدة شيرين أبوعاقلة، ولقناة الجزيرة، وللوسط الإعلامي الفلسطيني والعربي.