اشتية يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي ايراتكسه غارسيا وعدد من أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.وأطلع رئيس الوزراء غارسيا على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، وتصاعد وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تجاه أبناء شعبنا، واستمرار انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في القدس، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير سكانها.وشدد اشتية على أهمية وجود ضغط أوروبي وحراك داخل البرلمان من أجل معاقبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات جادة وفعلية لوقف الاستيطان، ومقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، واتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.