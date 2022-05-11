شؤون فلسطينية

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة

مسلم: الاحتلال اغتال شيرين أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، مانويل مسلم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسلم مخاطبا المحتلين الذين يختلقون مبررات واهية للتنصل من جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة: "أنتم القتلة المجرمون أيها الصهاينة، وعليكم دم شيرين ودماء زملائها الصحفيين من البداية إلى النهاية".

وأضاف أن جنود الاحتلال تعمدوا قتلها "ليعطوا أنفسهم ثقة بأنفسهم وهم المهزومون في كل صدام".

وقدم التعازي والاحترام والفخر والاعتزاز للصحافيين، وثمّن "شجاعتهم وإقدامهم وإصرارهم على نقل الحقيقة في الأرض المقدسة التي تدنست بوجود أمثال هذه العصابات الصهيونية عليها".

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