سلام فياض ينعى شيرين أبو عاقلة ويحمل المسؤولية لإسرائيل والتجاهل الدولي لأفعالها الإجرامية

رام الله - دنيا الوطنحمّل رئيس الوزراء السابق سلام فياض، اليوم الأربعاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقال: "ببالغ التأثر والشعور بالخسارة الشخصية الفادحة علمتُ صباح هذا اليوم المشؤوم بخبر استشهاد شيرين أبو عاقلة".وأضاف: "إن رصاصة الإجرام الإسرائيلي التي أصابت عمدًا شيرين في رأسها أصابت في القلب كل فلسطين وكل أبنائها وبناتها ، كيف لا وهي من قضت، بكل مهنية وإنسانية وحضور أيقوني، سنوات مسيرتها الإعلامية المتميزة في نقل صورة معاناةشعبنا في وجه أبشع صنوف الظلم والطغيان، وإصراره على الحياة والنهوض ومقاومة عنوان هذا الإجرام المتمثل في اسرائيل باحتلالها وكولونياليتها وسعيها الممنهج لإلغاء شعب بأكمله".وحمل فياض المسؤولية للتجاهل الدولي تجاه ما ترتكبه إسرائيل بقوله "إن الصحفية شيرين ضحت ككل من سبقها من شهداء الأمة، ضحية للإفلات من العقاب الذي وفره التجاهل الدولي لاستمرار اسرائيل في احتلالها و إمعانها في ممارساتهاالإجرامية".وقال: "إلى متى سيستمر التلكؤ في محاسبتها، والنظر إلى الجلاد والضحية كطرفي نزاع متكافئين، موجهاً رسالة لشيرين المجد، ولذكراها السلام، ولعائلتها وشعبنا المكلوم بهذه المصيبة أحر العزاء".