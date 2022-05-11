مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين











رام الله - دنيا الوطنأدان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة ، في مدينة جنين صباح اليوم وذلك خلال الوقفة التي نظمتها الوزارة أمام مقرها في مدينة رام الله، ظهر اليوم.وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني: " لقد فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته">واستكمل قائلا: "هذه الجريمة محاولة صهيونية فاشلة لتغييب الحقيقة وتغييب الصورة التي توثق جرائم الاحتلال وتنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم."وطالب مجدلاني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والاتحاد العام للصحفيين العرب، بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحفيين والإعلام الفلسطيني."وأعرب الوزيرمجدلاني عن "خالص تعازيه لعائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها وللأسرة الصحفية وعائلة الشهيد ثائر الصرفندي الذي قضى على أرض مدينة رام الله والبيرة صباح اليوم".