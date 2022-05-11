شؤون فلسطينية

فاخوري يستنكر ويدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

فاخوري يستنكر ويدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو المجلس السياسي في الحرس القومي العربي عصام فاخوري جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عقلة على يد الاحتلال الصهيوني في جنين.

وقال فاخوري  في لقاء إعلامي  موسع  بجنوب لبنان اليوم : "إن الشهيدة الاعلامية شيرين هي التي يجري في عروقها الدم العربي الفلسطيني والتي تابى الا ان تكون في المكان المناسب  المنحاز لقضية الشعب الفلسطيني رغم انها تعمل في وسيلة اعلامية نظامها ينحاز الى التطبيع".

وتابع: "ان الشعب العربي بكل فئاته لا يمكن الا ان يكون في خندق المقاومة على سبيل نصرة القضية المركزية فلسطين والتوجه العروبي الى كل اعلامي حر من خلال هذا الاعلام ليس لتأكيد المؤكد انما  للاشارة الى ان هذا الطبع  الصهيوني  الاجرامي  هو الذي يغتال  القلم ويريد تشويه الحقيقة ، الا ان ايادي الاحرار من الاعلاميين والصحفيين والمثقفين والادباء في عالمنا العربي  وكل هذا الصنف من عالمنا العربي يأبى يوما" بعد يوم الا ان يكون حرا" أبيا"  يقف الموقف المناسب في المكان المناسب".

وأضاف: "لم تكن هذه الجريمة الاولى وليست الاخيرة للاحتلال ،  ان اسرائيل كيان ارهابي  يقوم على القتل والذبح وارهاب الآمنين،  الا ان كل هذا لا يثني شعبنا العربي لأن يكون مقداما" وشجاعا ، وستبقى فلسطين من البحر الى النهر لشعبها الجبار المناضل ،  و يجب ان  تكون         يد الشعب  على الزناد طعنا" ودهسا" وعبوة وقلما" يفضح كل المتآمرين  والمطبعين جميعا" منهزمون... الا هذا الشعب الفلسطيني المناضل سينتصر وينتصر معه كل  الاحرار من امتنا العربية والعالم الحر".

ويواصل: "ويتأكد لنا يوما" بعد يوم ان ما يسمى بالامم المتحدة هي منظمة  لحماية المشاريع الغربية على حساب حقوقنا العربية ، فيجب علينا ان لا ننتظر منهم شيئ ولا نتكل الا على قضيتنا المحقة وسواعد ابطالنا من شباب فلسطين  الذين يؤكدون  انهم اصحاب القرار،  فقمة النقب ومن فيها وما فيها،  لن يمررها  الفلسطينيون بل سيسقطونها كما اسقطوا صفقة القرن".

 وختم المناضل عصام فاخوري بقوله : "ان اغتيال الاعلاميين يؤشر ان هذا الكيان العنصري يريد ارتكاب المجازر على الاعلاميين المؤتمنين على دماء الشهيدة شيرين أبو عقلة ،  وان على الاعلاميين ان يكونوا  مستعدين لفضح أعمال هذا الكيان الاجرامية".

أخبار ذات صلة

مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين

مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين

حماد: نطلق لقب أيقونة الصحافة على شيرين أبو عاقلة وفاءً لدورها الإعلامي

حماد: نطلق لقب أيقونة الصحافة على شيرين أبو عاقلة وفاءً لدورها الإعلامي

وزير الثقافة يرحب بقانون عراقي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال

وزير الثقافة يرحب بقانون عراقي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال

جهات عربية ودولية تدين جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة

جهات عربية ودولية تدين جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة

كتائب شهداء الأقصى تنعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

كتائب شهداء الأقصى تنعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الديك: الخارجية بدأت بالعمل على ملف قانوني في جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة

الديك: الخارجية بدأت بالعمل على ملف قانوني في جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة

الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

القواسمي: تقرير مؤسسة (بتسيلم) الإسرائيلية يفند أكاذيب إسرائيل

القواسمي: تقرير مؤسسة (بتسيلم) الإسرائيلية يفند أكاذيب إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين

مجدلاني: على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين

حماد: نطلق لقب أيقونة الصحافة على شيرين أبو عاقلة وفاءً لدورها الإعلامي

حماد: نطلق لقب أيقونة الصحافة على شيرين أبو عاقلة وفاءً لدورها الإعلامي

فاخوري يستنكر ويدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

فاخوري يستنكر ويدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الرجوب: الاستثمار في قطاع الشباب من خلال الكشافة هو إنجاز لمستقبل أفضل للمنطقة العربية

الرجوب: الاستثمار في قطاع الشباب من خلال الكشافة هو إنجاز لمستقبل أفضل للمنطقة العربية

سكايز يُدين إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بتأمين الحماية الفورية للصحافيين في فلسطين

سكايز يُدين إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بتأمين الحماية الفورية للصحافيين في فلسطين

مزهر ينعي الصحافية الكبيرة شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

مزهر ينعي الصحافية الكبيرة شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام منازل شهداء فلسطينيين في بدو بالقدس

مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام منازل شهداء فلسطينيين في بدو بالقدس

منوعات

شاهد: &#34;لطفية&#34; نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

شاهد: "لطفية" نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور &#34;الموف أون في أبهى صوره&#34;

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور "الموف أون في أبهى صوره"

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

عربي

الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين

الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة