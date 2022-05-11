شؤون فلسطينية

وزير الثقافة يرحب بقانون عراقي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال

وزير الثقافة يرحب بقانون عراقي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف، اليوم الأربعاء، بإقرار البرلمان العراقي بالقراءة الأولى لقانون يحظر التطبيع مع دولة الاحتلال.

وتابع أبو سيف: "نرحب بسلسلة التدابير القانونية التي أقرتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الشقيق لمواجهة التطبيع وتجرمه مع الكيان الصهيوني ضمن مساعيها لإعداد قانون لمجلس النواب شامل يحارب التطبيع".

واعتبر أبو سيف أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة كل محاولات إباحة الوجود الاحتلالي والإحلالي غير الشرعي الصهيوني في البلاد وفي المنطقة العربية، مثمناً المساعي الرسمية العراقية في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التغول والاستيطان والقتل اليومي للانسان والارض الفلسطينية وفرض أمر واقع في المنطقة والتي تجرمها كافة القوانين الدولية.

وقال: "إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول دوماً النفاذ عبر الثقافة الى المجتمعات العربية لان الصراع مع المحتل هو على الرواية  والهوية، ويسعى الاحتلال دائماً لسرقة المكان والزمان الفلسطينيين. مضيفاً أن كل محاولات الصهوينية لاحتلال الوعي العربي ستبوء بالفشل لأن عمق الثقافة العربية وتجذرها أكبر من كل الأكاذيب والخرافات التي يتم تسويقها".

وأردف وزير الثقافة: "إن هذا القانون وما اتخذته وزارة الثقافة العراقية من تدابير من شانه أن يعزز مناعة الثقافة العربية للدور الكبير الذي تضطلع فيه العراق في صون الثقافة والهوية العربيتين".

ودعا أبو سيف كل الدول العربية الشقيقة لاتخاذ نفس التدابير صوناً لمقدراتها وحفاظاً على هويتها وتاريخها وحماية لمجتمعاتها.

وفي اتصال مع نظيره العراقي حسن ناظم، شكر أبوسيف العراق مشدداّ على أهمية الدور العراقي في تعزيز ودعم القضية الفلسطينية مذكراً بتضحيات الجيش العراقي واستبساله في الدفاع عن جنين وعن المثلث عام 1948. 

وأبلغ الوزير العراقي أبو سيف، أنه خلال اجتماع وزارة الثقافة العراقية اليوم سيتم العمل على تنظيم أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلاً عن تنظيم ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق وحملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.

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