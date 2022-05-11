جهات عربية ودولية تدين جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأدانت جهات عربية ودولية واسعة، اليوم الأربعاء، جريمة إعدام الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي.واستهدفت القوات الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء 11 أيار/ مايو 2022، طاقم قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية الذي ضمّ المراسلة شيرين أبو عاقلة والمنتج علي سمودي بالرصاص الحيّ، ما أدى إلى مقتل أبو عاقلة إثر إصابتها في رأسها، وإصابة سمودي برصاصة في ظهره، خلال تغطيتهما اقتحام الجنود الإسرائيليين مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وعن ردود الفعل العربية على جريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، فقد أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء التي تعرضت لها مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي.وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، داعيا لإجراء تحقيق شامل.بدوره، اعتبرت الحكومة الأردنية أن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة "جريمة نكراء ارتكبت بدم بارد".وقال متحدث الحكومة الرسمي فيصل الشبول، لوكالة الأنباء الأردنية، "ندين هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحفيين والإعلاميين".وأضاف "هذه الجريمة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية".كما أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الجريمة، واصفا إياها بالجريمة البشعة، وطالب بمحاسبة مرتكبيها.من شأنه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، "إن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عمل مستنكر ومرفوض، ونعبر عن مواساتنا وتعازينا لأسرتها"وعن الدولة اللبنانية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة جريمة القتل التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، في منطقة جنين المحتلة أثناء قيامها بعملها، وكذلك التعدي على الصحافي علي السمودي، منتج في القناة نفسها، وإصابته بجروح.وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم الاربعاء، تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي، معتبرة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وخرق لحرية الإعلام والصحافة، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الوصول إلى المعلومات.ودعت الخارجية اللبنانية إلى إجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون استمرار ارتكاب جرائم كهذه.بدوره، أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الجريمة البشعة المتمثلة باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مطالبا "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه "الجريمة الشنعاء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مستنكراً هذه الجرائم الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود في استهداف الصحفيين وقتل صوت الحق المدافع عن العدالة.وأكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين في إيصال رسالتهم، ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، القوى القائمة بالاحتلال، اليوم الأربعاء، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، في مخيم جنين بالأرض الفلسطينية المحتلة.واستنكرت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إمعان قوات الاحتلال في جرائمها النكراء ضد الصحفيين وكافة العاملين في قطاع الإعلام ومواصلة انتهاجها سياسات عدوانية دون مراعات للمبادئ الإنسانية أو احترام لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المعلومة وضمان سلامة الصحافيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وأكدت، أمام هذا الخرق الواضح لكافة المعايير الدولية، ضرورة اضطلاع "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المستمرة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل" لمهامها في القيام بتحقيق فوري وشامل في هذه الجريمة بما يخلُص إلى محاسبة مرتكبيهاأما دوليا، أدانت وزارة الخارجية الأميركية "مقتل الصحفية الأميركية- الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية".وقالت في تغريدة عبر "تويتر"، إن "موت الصحفية الأميركية إهانة لحرية الإعلام في كل مكان".ودعت إلى أن "يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين".أما أوروبيًا، فقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية-الأميركية، في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.وأعرب الاتحاد في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه بيتيو ستانو، عن تعازيه لعائلتها وأصدقائها وزملائها، مشيرا إلى إصابة الصحفي علي السمودي بجروح.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من الضروري أن يوضح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.وفرنسيًا، فقد أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أنه يشكل "صدمةً عميقة".وقالت: "إن فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن، وتجدد التزامها الثابت والحازم من أجل حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع الذين يسهم تعبيرهم في نقل المعلومات الحرّة وإحياء النقاش العام في جميع أنحاء العالم".من جهته، أدانت جمهورية إيرلندا قتل الصحفية شرين أبو عاقلة في جنين، أثناء تغطيتها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، اليوم الأربعاء.ودعت إيرلندا، لتوفير الحماية لحريّة الإعلام وضمان سلامة الصحفيين، وإجراء تحقيق مستقل وسريع وعدم الاكتفاء بتحقيق إسرائيلي.