كتائب شهداء الأقصى تنعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

نعت كتائب شهداء الأقصى الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي اغتالتها قوات الإحتلال الاسرائيلي صباح اليوم في جنين ، أثناء قيامها بنقل الحقيقة.





وقال الناطق بإسم شهداء الأقصى في بيان له اليوم :" إنه وإذا اعتقد الإحتلال الإسرائيلي أنه بهذا "الإغتيال الجبان" سيطمس صورة الحقيقة التي نزفت من أجلها دماء الصحافية شيرين أبو عاقلة فهو واهم".





وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي اغتالت صباح اليوم الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد قيامها بتغطية اقتحام مخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطن