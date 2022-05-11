القواسمي: تقرير مؤسسة (بتسيلم) الإسرائيلية يفند أكاذيب إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، إن تقرير مؤسسة "بتسيلم" الإسرائيلية يفند الرواية والأكاذيب الإسرائيلية حول مصدر إطلاق النار، والذي يوضح أن الفيديو الذي تستند اليه إسرائيل في روايتها غير ممكن ومستحيل لبعد المسافة وعدم وجود حد النظر.وأضاف القواسمي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي من أطلق الرصاص بهدف الفتل المباشر، وشهود العيان الذين نجوا من الحادثه أوضحوا للعالم أن مصدر النيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رآهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.