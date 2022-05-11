سكايز يُدين إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة ويطالب بتأمين الحماية الفورية للصحافيين في فلسطين

أدان مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة.





وتابع المركز في بيان وصل "دنيا الوطن": "أن أبو عاقلة كانت ترتدي الملابس والسترة الخاصة بالصحافيين، مما يؤكد على استهدافها عمداً وبشكل مباشر من قِبل القوات الإسرائيلية، لمنعها من نقل حقيقة ما يحدث على الأرض من قتل واستهداف للمدنيين"..





وطالب "سكايز" المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة الموصوفة التي تخرق كل المواثيق والأعراف الدولية التي تدعو في سلّم أولوياتها إلى احترام وحماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع، ويُشدّد في الوقت نفسه على ضرورة تأمين تلك الحماية وبشكل فوري للصحافيين العاملين في فلسطين ولا سيّما من آلة القتل الإسرائيلية التي تتمادى في استهدافهم وقتلهم من دون أي رادع.





واستهدفت القوات الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء 11 أيار/مايو 2022، طاقم قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية الذي ضمّ المراسلة شيرين أبو عاقلة والمنتج علي سمودي بالرصاص الحيّ، ما أدى إلى مقتل أبو عاقلة إثر إصابتها في رأسها، وإصابة سمودي برصاصة في ظهره، خلال تغطيتهما اقتحام الجنود الإسرائيليين مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطن