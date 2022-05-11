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الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين

الجيش المصري يعلن مقتل عدد من جنوده بسيناء ويوجه ضربة ضد المسلحين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل ضابط و4 جنود كما أصيب آخرون، خلال عمليات ضد مجموعة من المسلحين في سيناء.

وجاء في بيان للجيش المصري: "انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجاري وحتى اليوم، وثأرا لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع البيان: "كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا ، وفجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية .كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان".

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