شاهد: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس

















من جانبها، أكد القناة 12 الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، قامت بتمشيط منطقة البلدة القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، وتتابع التسجيلات الأمنية؛ للتحقق مما إذا كان هناك أي مساعدين لمنفذ عملية الطعن.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس.وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إطلاق النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس بعد محاولته طعن شرطي إسرائيلي، دون وقوع إصابات".