مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام منازل شهداء فلسطينيين في بدو بالقدس

وبيّنت أن قوات الاحتلال صادرت صور الشهيدين، ورايات حركة حماس المرفوعة في محيطهما.



ورافق الاقتحام انتشار قوات الاحتلال بالقرب منطقة راس عياش ودوار بلدة بدّو ونصبت حاجزاً عسكرياً في المكان.



كما حاصرت قوات الاحتلال عمارة سكنية في محاولة لاعتقال عدد من الشبان، واستدعاء آخرين للتحقيق.



وبتاريخ 26/9/2021 استشهد ثلاثة فلسطينيين من بلدة بدو، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أحد المنازل ببلدة بيت عنان.



والشهداء الثلاثة هم أحمد زهران، والقسامي زكريا إبراهيم بدوان، والقسامي محمود مصطفى حميدان وجميعهم من بلدة بدو حيث تم اختطاف جثامينهم بعد عملية الاغتيال.



وتتعرض بلدة بدو ومنذ اغتيال الشبان الثلاثة لعمليات اقتحام واستهداف لمنازلها بالإضافة إلى اعتقال بعض المواطنين فيها



وواجهت عائلة الشهيد زهران زهران من القدس المحتلة حملة تنفذها قوات الاحتلال وطالت كل أفراد العائلة حتى النساء منهم.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن أهالي بدو تصدو لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ومداهمة منزلي الشهيدين محمود حميدان وأحمد زهران.