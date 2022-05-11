"التشريعي" بغزة يدين بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس التشريعي الفلسطيني السابق بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبوعاقلة، أثناء قيامها بعملها في تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.واعتبر المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفية أبوعاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القوانين الدولية تستوجب العقاب.وأكد أن جريمة استهداف الصحفية أبوعاقلة تضاف لسجل جرائم الاحتلال البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى الدلالة القاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات صوت الاعلام وعدسات الكاميرات التي تكشف جرائمه وممارسات العنصرية أمام العالم.وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة من عائلة الصحفية الفقيدة شيرين أبوعاقلة، ولقناة الجزيرة، سائلا المولى لهم الصبر والسلوان.