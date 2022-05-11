شاهد: لحظة وصول جثمان الصحفية أبو عاقلة لمقر الجزيرة برام الله

رام الله - دنيا الوطننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة وصول جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الى مكتب الجزيرة وسط مدينة الله، لإلقاء نظرة الوداع عليها.وكانت الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، قد استشهدت، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين.يذكر معهد الطب العدلي الفلسطيني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت أثناء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.وقال المعهد خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو الجزء الأهم، الرأس".وأكد على أن "الرصاصة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً".وتابع المعهد أنه "لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة".وأشار إلى أنه "تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها".