رشيدة طليب: الصحفية أبو عاقلة أُعدمت على يد حكومة تتلقى تمويلاً من أمريكا



وأكدت طليب في تصريح لها، أن الصحفية أبو عاقلة تم اعدامها على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلاً غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون أي محاسبة.



وقالت: "متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟".



رام الله - دنيا الوطنعقبت رشيدة طليب، عضو مجلس النواب الأمريكي، على حادثة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، صباح اليوم الأربعاء، خلال تغطيتها عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.