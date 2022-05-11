شؤون فلسطينية

رشيدة طليب: الصحفية أبو عاقلة أُعدمت على يد حكومة تتلقى تمويلاً من أمريكا

رشيدة طليب: الصحفية أبو عاقلة أُعدمت على يد حكومة تتلقى تمويلاً من أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
عقبت رشيدة طليب، عضو مجلس النواب الأمريكي، على حادثة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، صباح اليوم الأربعاء، خلال تغطيتها عملية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وأكدت طليب في تصريح لها، أن الصحفية أبو عاقلة تم اعدامها على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلاً غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون أي محاسبة.

وقالت: "متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟".

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