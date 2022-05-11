الخارجية المصرية: جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطندانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء التي تعرضت لها الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، في مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي.وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، داعيا لإجراء تحقيق شامل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعرب في بيانه عن "خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل"، مؤكدا أن الصحافة فقدت إعلامية وطنية كبيرة، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي السمودي.