تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين

وقد رصد مركز المعلومات الفلسطيني -معطى- خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (160) انتهاكا إسرائيليا ضد الصحفيين، حيث بلغت الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني/ يناير (25) انتهاكا، و(57) في شباط/ فبراير، و(39) في آذار/ مارس، و(39) خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي.



وبلغ إجمالي عدد الصحفييين الذين أصيبوا خلال عملهم وتغطيتهم للجرائم والانتهاكات اليومية للاحتلال ضد الفلسطينيين (60) صحفيا مصابا.



كما بلغت عدد حالات الاعتقال ضد الصحفيين (19) حالة، والاحتجاز (12) حالة، بينما وصلت حالات الاعتداء بالضرب إلى (26) حالة اعتداء، و(28) حالة منع تغطية صحفية، و(6) اقتحامات لمنازل الصحفيين، و(5) محاكمات عسكرية، و(4) حالات مصادرة وتحطيم ممتلكات ومعدات للصحفيين.



وتأتي هذه الانتهاكات استمرارا لانتهاكات الاحتلال المركزة ضد الصحفيين والتي بلغت (473) انتهاكا ضد الصحفيين العام الماضي 2021، وسجل شهر مايو 2021 الرقم الأعلى في الانتهاكات، تزامنا مع (معركة سيف القدس)، حيث بلغ (189) انتهاكا إسرائيليا.



رام الله - دنيا الوطنسلّطت جريمة الاحتلال الإسرائيلية إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة أثناء تغطيتها لاجتياح مخيم جنين اليوم الأربعاء، الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين في فلسطين المحتلة.