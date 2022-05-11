الرئيس اللبناني يعقب على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.وقال عون: "إن هذه الجريمة تؤكد أن هذا الاحتلال يضرب عرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية التي ترعى العمل الإعلامي، ويضيف بها فصلا جديدا من التعسف والاعتداء والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتقدم عون من الرئيس ومن شعبنا الفلسطيني والأسرة الصحفية وعائلة الشهيدة بأحر التعازي.