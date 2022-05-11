بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أنه يتم انتظار إعلان جديد لتحديد موعد السفر حسب طبيعة العمل بمعبر رفح البري.في السياق، حددت الهيئة، مواعيد إجراء فحص (كورونا) في جمعي المراكز بمحافظات القطاع، وهي كالتالي:- الخميس 4/12: فحص الحافلات (1-3).- الأحد 4/15: فحص الحافلات (4-6).- الإثنين 4/16: فحص الحافلات (7-9).- الثلاثاء 4/17: فحص الحافلة 10.