ماذا قالت كتائب القسام حول إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال؟

نعت كتائب القسام الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أثناء قيامها بواجبها المهني والصحفي في تغطية العدوان على شعبنا وأهلنا.



ووصفتها الكتائب بأنها صحفية قديرة، مؤكدة بأنها شاهدة على الحقيقة.



يذكر أن شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في القدس منذ عام 1997، تعرضت صباح اليوم لإطلاق نار من رصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين.













رام الله - دنيا الوطن