الجهاد: استشهاد الصحفية أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء: إننا "ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، التي حاول الاحتلال عبرها قتل الصورة والكلمة التي تلاحق عدوانه وإرهابه".وأكدت الحركة في بيان لها، أن استهداف الاعلام والاعتداء على الصحفيين نهج ثابت في سياسة الاحتلال والشواهد على ذلك عديدة.وتقدمت بخالص التعازي لعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكافة زملائها في الوسط الإعلامي الفلسطيني والعربي ولزملائها في قناة (الجزيرة).كما تمنت الحركة، السلامة والشفاء للصحفي الفلسطيني علي السمودي، والذي رافق الشهيد أبو عاقلة حتى استشهادها هذا الصباح.