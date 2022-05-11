الهباش: اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية





وأكد الهباش أن "هذه الجريمة الإسرائيلية النكراء هي نتيجة

طبيعية للتحريض الرسمي من حكومة الاحتلال على قتل الفلسطينيين وتوفير الحماية والغطاء للجنود القتلة وللمستوطنين الإرهابيين الذين يعيثون في الأرض فسادًا".



وقال الهباش في بيان صحفي، إن "عملية اغتيال الشهيدة أبوعاقلة جريمة حرب وإرهاب مكتملة الأركان يجب تقديم مرتكبيها ومن يقدم لهم الحماية من دولة الاحتلال للعدالة الدولية والإنسانية، مضيفاً ان قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين الذين يوثقون بعدساتهم ورسائلهم الإعلامية الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا لمنعهم من نقل الحقيقة ومعاناة شعبنا على يد هذا الاحتلال المجرم .



وطالب قاضي القضاة "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية في العالم لإدانة هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة التي تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية والخروج من حالة النفاق والصمت المخزي على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال وجنودها الذين

يجدون الحماية وأمنوا العقاب بسبب التخاذل والنفاق المتعمد من قبل المؤسسات الدولية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين".



وتقدم قاضي القضاة بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهيدة شيرين ابو عاقلة وللأسرة الصحفية لعموم الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان الصحفيين الفلسطينيين هم طليعة من طلائع النضال الفلسطيني في معركتنا ضد الاحتلال والاستعمار لنيل حريتنا وإقامة دولتنا الفلسطيني المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .





رام الله - دنيا الوطننعى الشيخ محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية شهيدة الصحافة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باستهداف مباشر لمجموعة من الصحفيين الذين يغطون العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية.