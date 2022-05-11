في بيان لها.. حماس تنعى الشهيد البطل ثائر اليازوري





وأضافت: "كما وستقابله جماهير شعبنا وشبابنا الثائرون بمزيد من المقاومة المستمرة، وواهم إن ظن جرائم الاغتيال والقتل التي يقوم بها ستثني شعبنا عن مواصلة تصدّيهم لعدوانه بالمقاومة الشاملة، حتّى ردع الاحتلال، ودحره عن أرضنا ومقدساتنا".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس) إلى جماهير شعبنا وأمّتنا، شهيدها ثائر خليل مصلط اليازوري، الذي ارتقى صباح اليوم الأربعاء، أثناء المواجهات مع الاحتلال، على جبل الطويل بمدينة البيرة، وتبعث برسالة الفخر والاعتزاز بالأبطال المنتفضين في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة.وأكدت الحركة في بيان لها، أنَّ دماء شهداء شعبنا الفلسطيني الطاهرة، التي سالت بفعل إجرام الاحتلال وإرهابه، ستكون لعنة تطارد هذا "العدو" وقادته.