فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال جريمة بشعة مكتملة الأركان



وأكد أن "هذه الممارسات امتداد للجرائم المنظمة التي يواصل الاحتلال اقترافها يومياً بحق شعبنا، ودليل على استخفاف دولة الإحتلال وقادتها بالمجتمع الدولي".



وأشارت حركة فتح في بيانها ، أن "الاستهداف الممنهج للصحفيين والطواقم الاعلامية، يعتبر جريمة منظمة من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف".



وطالبت الحركة بمحاسبة الاحتلال وقادته امام المحاكم الدولية، كما طالبت الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية بفضح جرائم الاحتلال للعالم ، وإبراز ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ربيع، إن "الاحتلال الاسرائيلي اطلق النار على الصحفية شيرين ابو عاقلة، كما اصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، اثناء تغطية اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم .