الأعرج: أبو عاقلة قامة إعلامية حملت الرواية الفلسطينية

يتقدم رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الدين الأعرج، باسم كافة المقاولين في فلسطين بالتعازي الصادقة والمواساة الكاملة لأسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة وقناة الجزيرة، ونقابة الصحفيين وعموم أبناء شعبنا.





وأكد الأعرج ان الصحفية أبو عاقلة قامة إعلامية كبيرة نقلت الحقيقة من قلب الاحداث بكل مهنية ومسؤولية عالية وتعد نموذج انساني أخلاقي راقي يمثل حضارة الشعب الفلسطيني.





ودعا الأعرج العالم للوقوف عند مسؤولياته وحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم وتفعيل القوانين الإنسانية التي اتفقت عليها البشرية في هذا المجال الحيوي للرأي العام وقيم الديمقراطية والحريات والتسامح.

رام الله - دنيا الوطن