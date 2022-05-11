مباشر | نقل جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة من معهد الطب العدلي بنابلس إلى مدينة رام الله

شؤون فلسطينية

"شؤون اللاجئين" تعلن عن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة

"شؤون اللاجئين" تعلن عن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، عن فعاليات إحياء الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية.

قال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت له وزارة الاعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة ضمن برنامج واجه الصحافة: ان الإعلان عن برنامج احياء ذكرى النكبة يصادف احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ويتزامن مع اعدام الصحفية مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة ما يؤكد إصرار الاحتلال على اقتراف الجريمة تلو الأخرى.

وأكد ضرورة تفعيل كافة القرارات الدولية التي تحول دون بطش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبحق الصحفيين.

بدوره قال أبو هولي: إن فعاليات النكبة (74) ستنظم هذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين"، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وأكد أن النكبة جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا متمسك بحقه في العودة، وأنه يقف في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيته وخاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفي مواصلة الأونروا عملها كونها الشاهد القانوني على النكبة، محذرا من أن استهدافها أو نقل صلاحياتها لأن ذلك استهداف لملف اللاجئين.

وعن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة (74) قال: إن برنامج الفعاليات بدأ بقرار  الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، وان الفعاليات ستكون مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة يوم الخامس عشر من أيار من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة، كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة يوم السادس عشر من أيار المقبل.

وأشار أبو هولي إلى أنه سيتم تنظيم معرض للصور بمشاركة 120 رسام فلسطيني لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.

وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تنسق العمل مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة كما وتنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع السفارات ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن حملة الكترونية ستنطلق في 13 من مايو وتستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر نرسل من خلالها رسالة للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.

ودعا جماهير شعبنا إلى رفع علم فلسطين فوق المنازل والأعمدة والمركبات بالإضافة إلى المشاركة في المهرجان المركزي. 


أخبار ذات صلة

إيرلندا تدين جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

إيرلندا تدين جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

&#34;أمان&#34;: نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

"أمان": نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

الجهاد: استشهاد الصحفية أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

الجهاد: استشهاد الصحفية أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

الهباش: اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية

الهباش: اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية

في بيان لها.. حماس تنعى الشهيد البطل ثائر اليازوري

في بيان لها.. حماس تنعى الشهيد البطل ثائر اليازوري

فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال جريمة بشعة مكتملة الأركان

فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال جريمة بشعة مكتملة الأركان

الأعرج: أبو عاقلة قامة إعلامية حملت الرواية الفلسطينية

الأعرج: أبو عاقلة قامة إعلامية حملت الرواية الفلسطينية

منظمة حقوقية تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

منظمة حقوقية تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أمان&#34;: نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

"أمان": نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

الجهاد: استشهاد الصحفية أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

الجهاد: استشهاد الصحفية أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

الهباش: اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية

الهباش: اغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية

في بيان لها.. حماس تنعى الشهيد البطل ثائر اليازوري

في بيان لها.. حماس تنعى الشهيد البطل ثائر اليازوري

فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال جريمة بشعة مكتملة الأركان

فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال جريمة بشعة مكتملة الأركان

الأعرج: أبو عاقلة قامة إعلامية حملت الرواية الفلسطينية

الأعرج: أبو عاقلة قامة إعلامية حملت الرواية الفلسطينية

منظمة حقوقية تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

منظمة حقوقية تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

منوعات

شاهد: &#34;لطفية&#34; نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

شاهد: "لطفية" نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور &#34;الموف أون في أبهى صوره&#34;

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور "الموف أون في أبهى صوره"

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

بالصور: ميسي يستجم على شواطئ جدة في السعودية

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

شاهد: بالأبيض الجذّاب..الفاشنيستا فوز الفهد تكشف عن حملها

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

ماذا قالت نسرين طافش عن شيرين أبو عاقلة؟

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

شاهد: أحمد أبو هشيمة بإطلالة شبابية عقب انفصاله عن ياسمين صبري

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

ماذا علقت إليسا على خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

صور: هيفاء وهبي بالقصير الجذاب وسط باريس

عربي

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن