"شؤون اللاجئين" تعلن عن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، عن فعاليات إحياء الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية.قال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت له وزارة الاعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة ضمن برنامج واجه الصحافة: ان الإعلان عن برنامج احياء ذكرى النكبة يصادف احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ويتزامن مع اعدام الصحفية مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة ما يؤكد إصرار الاحتلال على اقتراف الجريمة تلو الأخرى.وأكد ضرورة تفعيل كافة القرارات الدولية التي تحول دون بطش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وبحق الصحفيين.بدوره قال أبو هولي: إن فعاليات النكبة (74) ستنظم هذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين"، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.وأكد أن النكبة جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا متمسك بحقه في العودة، وأنه يقف في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيته وخاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفي مواصلة الأونروا عملها كونها الشاهد القانوني على النكبة، محذرا من أن استهدافها أو نقل صلاحياتها لأن ذلك استهداف لملف اللاجئين.وعن برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة (74) قال: إن برنامج الفعاليات بدأ بقرار الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، وان الفعاليات ستكون مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة يوم الخامس عشر من أيار من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة، كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة يوم السادس عشر من أيار المقبل.وأشار أبو هولي إلى أنه سيتم تنظيم معرض للصور بمشاركة 120 رسام فلسطيني لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تنسق العمل مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة كما وتنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع السفارات ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.ولفت إلى أن حملة الكترونية ستنطلق في 13 من مايو وتستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر نرسل من خلالها رسالة للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.ودعا جماهير شعبنا إلى رفع علم فلسطين فوق المنازل والأعمدة والمركبات بالإضافة إلى المشاركة في المهرجان المركزي.