منظمة حقوقية تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين





واستنكرت المنظمة استهداف جيش الاحتلال للصحفيين عن عمد لإرهاب الصحفيين ومنعهم من تغطية جرائم قوات الاحتلال.



وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي الباحث السياسي، أن هناك محاولات منظمة من جانب جيش الاحتلال لاستهداف وتصفية الصحفيين لمنعهم من تغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وطالبت المنظمة كافة الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بحماية الصحفيين بإدانة إسرائيل وفضح ممارساتها ضد الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والعمل على ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان التغطية الكاملة للأحداث بالأراضي الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين بالضفة الغربية.