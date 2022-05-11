دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة





رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في رأسها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين فجر اليوم.وفي تصريح للسفير أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال، إن"جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وعلى الهواء مباشرة هي جريمة مقصودة عن سبق إصرار لترهيب الصحفيين ووقف كشف جرائم إسرائيل بالصوت والصورة أمام الرأي العام وان أبو عاقلة كانت ترتدي السترة الزرقاء التي تؤكد هويتها الصحفية.مشيراً عبد الهادي بأن كل من يدعم الاحتلال الإسرائيلي ويمده بالسلاح والغطاء شريك بجريمة اغتيال أيقونة الصحافة الفلسطينية.وتابع، إن "جريمة اليوم تؤكد على السلوك الإجرامي للمحتل، وضربه بعرض الحائط كل المواثيق التي تضمن للصحفي تغطية إعلامية دون قيود أو معوقات".وطالب السفيرعبد الهادي كافة المنظمات الدولية باتخاذ مواقف واضحة تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتجاه جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة.