اشتية يطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وكافة الإجراءات الأحادية

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء البرلمان والاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، بالإضافة الى وقف كافة محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في مقر البرلمان في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.واطلع اشتية ميتسولا على تطورات الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال، قائلا: "إسرائيل تتعامل كأنها دولة فوق القانون وتنتهج سياسة إطلاق النار من أجل القتل تجاه أبناء شعبنا، وآخر ما شهدناه اليوم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والطفل ثائر اليازوري".وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تسريع الإفراج عن أموال المساعدات الأوروبية لفلسطين، والضغط على إسرائيل للقبول بتدقيق ايراداتنا وتدقيق الخصومات من أموال المقاصة من قبل طرف دولي، بهدف وقف كافة أشكال القرصنة من أموالنا والاقتطاعات غير الشرعية.وجدد اشتية مطالبته بضرورة وجود ضغط أوروبي جاد على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما عمل به سابقا.ودعا اشتية رئيسة البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لزيارة فلسطين ومشاهدة الأوضاع على أرض الواقع.