المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية يدين جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة



وأكد المركز أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت في فلسطين



وحمل المركز سلطات الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.



وأشار المركز بقلق إلى تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهو ما يعكس الاستخدام المفرط للقوة المفضية إلى الموت ضد المدنيين بشكل عام، واستهداف منظم للصحفيين لإخراس صوت الصحافة ولمنعها من

تغطية ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين.



رام الله - دنيا الوطنأدان المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية جريمة القتل البشعة التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بحق الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة (الجزيرة) في فلسطين في أثناء تأديتها لعملها المهني في مدينة جنين.