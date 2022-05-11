"فدا": جريمة الصحفية أبو عاقلة بشعة ووصمة عار في السجل الطويل لقوات الاحتلال





كما وتمنى الشفاء العاجل لزميلها الصحافي علي السمودي والذي أصيب برصاص هذه القوات أيضاً.



وقال "فدا" إن: "ما جرى جريمة بشعة ووصمة عار تضاف إلى السجل الطويل لقوات الاحتلال المليئ بمثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية".



وأضاف أن ما جرى في هذه الجريمة التي راحت ضحيتها الصحافية أبو عاقلة يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.



رام الله - دنيا الوطننعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المواطنة والصحافية الفلسطينية شرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.