سلام فياض ينعي الاعلامية شيرين أبو عاقلة





و قال فياض: "ببالغ التأثر والشعور بالخسارة الشخصية الفادحة علمتُ صباح هذا اليوم المشؤوم بخبر استشهاد شيرين أبو عاقلة".



و أضاف" إن رصاصة الإجرام الإسرائيلي التي أصابت عمدًا شيرين في رأسها أصابت في القلب كل فلسطين وكل أبنائها وبناتها ، كيف لا وهي من قضت، بكل مهنية وإنسانية وحضور أيقوني، سنوات مسيرتها الإعلامية المتميزة في نقل صورة معاناة شعبنا في وجه أبشع صنوف الظلم والطغيان، وإصراره على الحياة والنهوض ومقاومة عنوان هذا الإجرام المتمثل في اسرائيل باحتلالها وكولونياليتها وسعيها الممنهج لإلغاء شعب بأكمله".



وحمل فياض المسؤولية للتجاهل الدولي اتجاه ما ترتكبه اسرائيل بقوله أن الصحفية شيرين ضحت ككل من سبقها من شهداء الأمة، ضحية للإفلات من العقاب الذي وفره التجاهل الدولي لاستمرار اسرائيل في احتلالها و إمعانها في ممارساتها الإجرامية.



وقال: "إلى متى سيستمر التلكؤ في محاسبتها، والنظر إلى الجلاد والضحية كطرفي نزاع متكافئين"، موجهاً رسالة لشيرين المجد، ولذكراها السلام، ولعائلتها وشعبنا المكلوم بهذه المصيبة أحر العزاء.







رام الله - دنيا الوطنحمّل رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.