الجبهة العربية الفلسطينية تدين جريمة اعدام الاحتلال الصحفية أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة اعدام الاحتلال للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة (الجزيرة) القطرية برصاص قناص إسرائيلي أثناء تأدية واجبها بتغطية جرائم الاحتلال في جنين.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، إننا: "نحن ننعي شهيدة الكلمة والحقيقة الصحفية شيرين أبو عاقلة"، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة المتعمدة باستهداف الصحفيين.وتوجهت بخالص التعازي الى ذوي شهيدة الصحافة والى كافة زملائها الصحفيين وكافة محبيها ومتابعيها.