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شؤون فلسطينية

الخطيب: جيش الاحتلال كحكومته بلا أخلاق وقوانين

الخطيب: جيش الاحتلال كحكومته بلا أخلاق وقوانين
كمال الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل كمال الخطيب، اليوم الأربعاء، أن جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، تثبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا أخلاق له ولا قوانين تحكمه تمامًا مثل الحكومة التي ترسم له السياسات وتصدر له التعليمات.

وأضاف الخطيب أن اغتيال الصحفية أبو عاقلة هو اغتيال للحقيقة التي لا يريد الاحتلال لها أن تظهر وأن يراها العالم وهو يرتكب كل يوم جرائم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وأقصانا.

وتابع أن سياسات اغتيال وقتل الصحفيين والمسعفين والشيوخ والنساء والأطفال وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل حقيقة جيش الاحتلال.

وشدد الخطيب على أن قضية شعبنا ستنتصر في ذكرى نكبته الرابعة والسبعين ‏لأنها قضية الحق في وجه الباطل، والعدالة في مواجهة الظلم، وقضية أصحاب الوطن في مواجهة الاحتلال الغاشم.

واستشهدت مراسلة قناة (الجزيرة) في فلسطين برصاص قوات الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.

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