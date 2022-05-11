معهد الطب العدلي يعلن النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة



وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم.







رام الله - دنيا الوطنأعلن معهد الطب العدلي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت أثناء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.وقال المعهد خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو الجزء الأهم، الرأس".وأكد على أن "الرصاصة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً".وتابع المعهد أنه "لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة".وأشار إلى أنه "تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها".