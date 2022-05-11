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ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني.. الوزير عورتاني يشارك في حفل استقبال بمناسبة يوم الملك الهولندي

ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني.. الوزير عورتاني يشارك في حفل استقبال بمناسبة يوم الملك الهولندي
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، في فعاليات حفل استقبال بمناسبة يوم الملك الهولندي؛ أقامته ممثلية هولندا في دولة فلسطين بمقرها بمدينة رام الله.

جاء ذلك بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وشخصيات رسمية ووطنية واعتبارية وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وفي كلمته؛ نقل عورتاني تحيات السيد الرئيس محمود عباس لمملكة هولندا وشعبها بهذه المناسبة، مثمناً العلاقة التاريخية بين البلدين، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة؛ عبر دعمها للمشاريع التنموية في فلسطين، واستهدافها لمرتكزات البنية التحتية.

وتطرق الوزير إلى مجمل التحديات الماثلة؛ خاصة التي تجابهها العملية التعليمية في فلسطين؛ نتيجة ممارسات الاحتلال والاستهداف المتواصل للتعليم، وعرقلة وصول الطلبة والأطفال إلى مدارسهم، وتهديد حقهم في تلقي التعليم الحر والآمن أسوة
بأطفال العالم.

وأعرب عورتاني عن أمله في توسيع آفاق الشراكة بين فلسطين وهولندا، ودعم حقوق شعبنا ونضاله العادل في سبيل التحرر والاستقلال، متمنياً لهولندا مستقبلاً زاهراً.



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