عباس زكي ينعى الصحفية شرين أبو عاقلة



وقال زكي: "إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حريّة الصحافة وهي عملية اغتيال جبانة للحقيقة ونقل الصورة الصحيحة لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".



وأضاف" إننا نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالتحرك الفوري والعاجل للتحقيق بهذة الجريمة البشعة و معاقبة إسرائيل على فعلتها النكراء".



واعتبر استشهاد أبو عاقلة امتدادا لجرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الصحفيين، في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة.







رام الله - دنيا الوطننعى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية الصحفية الشهيدة شرين ابو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين التي استشهدت برصاص الاحتلال الغادر صباح اليوم في مدينة جنين أثناء تغطيتها لجرائم واقتحامات الاحتلال في المدينة.